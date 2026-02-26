Pemex impulsa producción de fertilizantes con inversión en Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-Lo que comenzó como unatarde de fiesta en Nueva Orleans
, terminó en un severo últimatum legal para Shia LaBeouf.
El actor se convirtió en noticia el pasado 17 de febrero, cuando fue arrestado, en un bar, durante las celebraciones del Mardi Gras, cuando atacó verbalmente a unas personas y golpeó a un mesero, fracturándole la nariz.
LaBeouf fue detenido por dos cargos de agresión menor, aunque, horas más tarde, puesto en libertad incondicional. Sin embargo, la mañana de este jueves, el protagonista de "Transformers" compareció ante el tribunal, donde su caso dio un drástico giro.
De acuerdo con información publicada por la revista "People", la jueza Simone Levine, no sólo revocó la libertad de Shia tras revelarse que usó insultos homofóbicos en el altercado.
Además, Levine le impuso varias medidas al actor que incluyen, el pago de 100 mil dólares de fianza, completa un tratamiento por abuso de sustancias y someterse, periódicamente, a pruebas de detección de drogas.
Según el medio estadounidense, LaBeouf pagó la multa luego de concluir su audiencia y aceptó cada una de las condiciones para mantener su libertad.
La próxima audiencia está programada para el 19 de marzo, pero tanto él como sus representantes se han negado a dar declaraciones públicas.
