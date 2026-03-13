Pemex incorpora 291 residentes a especialidades médicas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Con una inversión prevista de 2 mil 810 millones de pesos para 2026,

(Pemex) inició un nuevo ciclo escolar de formación de médicos especialistas en Ciudad de México, donde 291 médicas y médicos residentes comenzaron su preparación en distintos programas de especialidad.

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Durante la ceremonia de arranque del ciclo académico, se informó quesu formación, como parte de losque la institución mantienen desde 1969, cuando comenzaron los primeros cursos de especialización en elAdemás, durante una ceremonia encabezada por la directora de Administración y Servicios,, y el subdirector de Servicios de Salud,se entregaroncon excelencia académica en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, entre otras.Actualmente el esquema de formación contempla, integrados porde entrada directa, seis subespecialidades y cuatro cursos de alta especialidad, orientados a fortalecer la atención médica que se brinda a trabajadores y sus familias.Durante su intervencióndestacó que el indicador dede residentes aumentó de 72 a 96 por ciento en un año, resultado del trabajo de especialistas, docentes y personal médico encargado de la formación.