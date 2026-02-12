Pemex logra producción histórica con 908 mil barriles

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que alcanzó su producción de petrolíferos más alta con 908 mil barriles diarios, con lo que afirmó que la soberanía energética sigue "en marcha".

Producción récord y eficiencia en refinación

En un comunicado la empresa petrolera mexicana destacó también que alcanzó un proceso de crudo de 1.27 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estadísticas operativas de 2025.

Destacó que "este resultado confirma una mayor eficiencia en el procesamiento del crudo y avances tangibles hacia la soberanía energética impulsada por el Gobierno de México".

Resaltó que, durante el último año, productos de "alto valor" como la gasolina, el diésel y la turbosina registraron un crecimiento sostenido, con un incremento de 119 mil barriles diarios en la producción de destilados, como resultado de una "mayor eficiencia operativa en las refinerías y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación".

Crecimiento en producción y metas futuras

"Estos resultados consolidan una tendencia positiva en el consumo y fortalecen la capacidad de Pemex para atender la demanda interna con producción propia, lo que significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía nacional", destacó Pemex.

La meta es lograr la meta de un millón 560 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo que será posible, indicó, "gracias a inversión pública y mixta, en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales".

Recordó que actualmente, el rendimiento de destilados de alto valor en las refinerías supera el 70% del total refinado, por lo que también pretende alcanzar una proporción de hasta un 80% en la mezcla refinada en los próximos años, lo que "permitirá producir más combustibles útiles y reducir progresivamente los productos residuales".

Agregó que los avances en refinación también se reflejan en indicadores financieros positivos. El margen variable de refinación alcanzó un promedio anual en 2025 de 12 dólares por barril.

Asimismo, las ventas de gasolina, diésel y turbosina aumentaron de manera sostenida, con un incremento de julio a diciembre de casi 8 por ciento, lo que equivale a 81 mil barriles diarios.