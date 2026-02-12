logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pemex logra producción histórica con 908 mil barriles

Procesó 1.27 millones de barriles de crudo en 2025

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:23 p.m.
A
Pemex logra producción histórica con 908 mil barriles

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que alcanzó su producción de petrolíferos más alta con 908 mil barriles diarios, con lo que afirmó que la soberanía energética sigue "en marcha".

Producción récord y eficiencia en refinación

En un comunicado la empresa petrolera mexicana destacó también que alcanzó un proceso de crudo de 1.27 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estadísticas operativas de 2025.

Destacó que "este resultado confirma una mayor eficiencia en el procesamiento del crudo y avances tangibles hacia la soberanía energética impulsada por el Gobierno de México".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Resaltó que, durante el último año, productos de "alto valor" como la gasolina, el diésel y la turbosina registraron un crecimiento sostenido, con un incremento de 119 mil barriles diarios en la producción de destilados, como resultado de una "mayor eficiencia operativa en las refinerías y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación".

Crecimiento en producción y metas futuras

"Estos resultados consolidan una tendencia positiva en el consumo y fortalecen la capacidad de Pemex para atender la demanda interna con producción propia, lo que significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía nacional", destacó Pemex.

LEA TAMBIÉN

Pemex capacita a mil 361 elementos para combatir huachicol

La capacitación incluyó ejercicios en laboratorio para fortalecer conocimientos en seguridad energética.

La meta es lograr la meta de un millón 560 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo que será posible, indicó, "gracias a inversión pública y mixta, en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales".

Recordó que actualmente, el rendimiento de destilados de alto valor en las refinerías supera el 70% del total refinado, por lo que también pretende alcanzar una proporción de hasta un 80% en la mezcla refinada en los próximos años, lo que "permitirá producir más combustibles útiles y reducir progresivamente los productos residuales".

Agregó que los avances en refinación también se reflejan en indicadores financieros positivos. El margen variable de refinación alcanzó un promedio anual en 2025 de 12 dólares por barril.

Asimismo, las ventas de gasolina, diésel y turbosina aumentaron de manera sostenida, con un incremento de julio a diciembre de casi 8 por ciento, lo que equivale a 81 mil barriles diarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pemex logra producción histórica con 908 mil barriles
Pemex logra producción histórica con 908 mil barriles

Pemex logra producción histórica con 908 mil barriles

SLP

El Universal

Procesó 1.27 millones de barriles de crudo en 2025

Se agotan 350 vacunas contra sarampión en la GAM
Se agotan 350 vacunas contra sarampión en la GAM

Se agotan 350 vacunas contra sarampión en la GAM

SLP

El Universal

Desde el 23 de enero, en GAM se han aplicado cerca de 4 mil vacunas contra sarampión en el módulo local.

Coahuila reporta cocodrilos de pantano en presa Palo Blanco
Coahuila reporta cocodrilos de pantano en presa Palo Blanco

Coahuila reporta cocodrilos de pantano en presa Palo Blanco

SLP

El Universal

La Secretaría de Medio Ambiente y PROFEPA coordinan acciones para la captura y manejo seguro.

A casi 20 años, mantienen rescate de mineros en Pasta de Conchos
A casi 20 años, mantienen rescate de mineros en Pasta de Conchos

A casi 20 años, mantienen rescate de mineros en Pasta de Conchos

SLP

El Universal

A 20 años del siniestro, se han recuperado restos de 25 mineros y continúan las labores de rescate.