Pemex repara fuga de hidrocarburo en Progreso, Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- En el

de

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, se reportó una, la cual fue notificada por pescadores al personal de Petróleos Mexicanos () y de la Secretaría de Marina (Semar).Este martes, a través de un comunicado,dio a conocer que su personal especializadode forma definitiva unque presentó una fuga de producto remanente a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo de Yucatán.De acuerdo con la empresa, la fuga fue contenida en su totalidad y presuntamentepresencia de hidrocarburo en lasInicialmente, realizaronpara ubicar ely colocaronbajo el muelle.Ely reparación comenzó el pasado 17 de abril, cuando se detectaron "pequeñas iridiscencias y burbujas", por lo que activarony contención del producto.La semana pasada,admitió que unafue la causante del derrame en el Golfo de México. Sin embargo, informó que la filtración había sido negada por las áreas operativas desde marzo, por falta de información e irregularidades en las bitácoras.