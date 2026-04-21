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Pemex repara fuga de hidrocarburo en Progreso, Yucatán

Pemex y Semar implementaron barreras de contención y monitoreos para evitar daños ambientales.

Por El Universal

Abril 21, 2026 05:33 p.m.
A
Pemex repara fuga de hidrocarburo en Progreso, Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- En el

muelle de arcos
de Progreso, Yucatán

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, se reportó una fuga de hidrocarburos, la cual fue notificada por pescadores al personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Este martes, a través de un comunicado, Pemex dio a conocer que su personal especializado reparó y selló de forma definitiva un ducto marino que presentó una fuga de producto remanente a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo de Yucatán.
De acuerdo con la empresa, la fuga fue contenida en su totalidad y presuntamente no se registra presencia de hidrocarburo en las playas de la localidad.
Inicialmente, realizaron monitoreos en el área para ubicar el origen de la fuga y colocaron barreras de contención bajo el muelle.
El trabajo de limpieza y reparación comenzó el pasado 17 de abril, cuando se detectaron "pequeñas iridiscencias y burbujas", por lo que activaron protocolos de atención y contención del producto.
La semana pasada, Pemex admitió que una fuga en sus instalaciones fue la causante del derrame en el Golfo de México. Sin embargo, informó que la filtración había sido negada por las áreas operativas desde marzo, por falta de información e irregularidades en las bitácoras.

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