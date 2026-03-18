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Pemex reporta precio récord de petróleo en marzo 2026

El precio del barril mexicano subió a 95.82 dólares, el nivel más alto desde 2022, debido a tensiones en Medio Oriente.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 09:48 p.m.
A
Pemex reporta precio récord de petróleo en marzo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura energética en Medio Oriente impulsan los petroprecios en todo el mundo, explicaron analistas de Banamex.

Impacto en los precios del petróleo

Pemex dio a conocer que vendió este miércoles el barril de petróleo en 95.82 dólares y se trata del mayor precio en casi cuatro años, concretamente desde el 29 de julio de 2022.

Los registros que lleva el Banco de México muestran que el crudo nacional acumula un incremento de 78.7% o 42.20 dólares desde que comenzó 2026.

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La cotización promedio del hidrocarburo yace en 65.06 en lo que va del año, 10.16 por arriba de los 54.90 que el gobierno utilizó como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, lo que implica mayores recursos petroleros de lo previsto.

Reacciones y medidas oficiales

La mezcla mexicana está por empatar la cotización del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como WTI, cuyo precio finalizó esta tarde en 96.32 dólares, mientras que el hidrocarburo del Mar del Norte, Brent, terminó en 107.38, aunque tocó los 111 durante momentos de este miércoles.

Estrategas de Actinver coincidieron en que la aversión al riesgo en los mercados se intensificó ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz es un cuello de botella clave para el transporte de petróleo en Medio Oriente, por donde transita aproximadamente 20% del suministro mundial.

Para intentar mitigar el impacto en los combustibles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente un mandato marítimo para abaratar los costos de transporte, mientras que su administración alista reuniones con directivos de la industria petrolera.

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