"Peña Nieto me usó de chivo expiatorio", dice exgobernador Aguirre

El exgobernador Ángel Aguirre Rivero acusó al expresidente de la República, el priista Enrique Peña Nieto, de utilizarlo como "chivo expiatorio" en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. El exmandatario cuestionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el por qué no llama a declarar a otros exfuncionarios del sexenio anterior.

"No quiero pensar que hay protección para estos personajes, porque debemos ser tratados con el mismo rasero, no entiendo porque no se les ha tocado", dijo el exgobernador. Este miércoles, Aguirre Rivero fue el invitado en la sesión del Grupo ACA. Su participación se centró en su defensa en el Caso Ayotzinapa.

"¿El gobernador Aguirre tuvo algo que ver? Si yo hubiera propiciado un hecho de esa naturaleza, hubiera sido como cavar mi propia tumba. ¿por qué iba a mandar a secuestrar y desaparecer a estos jóvenes?. No tiene ninguna lógica. ¿Qué pasó? Había que buscar un chivo expiatorio porque el gobierno federal no le dio ninguna importancia a este hecho. ¿Qué le dijeron al presidente Peña? Es un tema local, es cosa de narquillos, no se meta presidente, dejé que lo atienda el gobernador", dijo Aguirre.

El exmandatario acusó al gobierno de Peña Nieto de minimizar la desaparición de los 43 estudiantes. "Cuando toma otras dimensiones dicen: vamos a ver qué pasó en Iguala". No sabíamos, dijeron ellos, la dimensión del problema. Yo me pregunto: si en Iguala hay un Batallón del Ejército, si en Iguala había un destacamento de la Policía Federal, si en Iguala existe una oficina de la entonces Procuraduría General de la República, si el Cisen en ese tiempo presumía que conocía segundo a segundo lo que pasaba en el país. ¿Ustedes creen que el presidente Peña no estaba enterado de lo que estaba pasando en esos momento en Iguala?", lanzó.

Aguirre Rivero dijo que es el más interesado en que se esclarezca el crimen contra los normalistas. Afirmó que ha declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en por lo menos tres ocasiones, junto con quién fuera el procurador de justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Garnelo Martínez.