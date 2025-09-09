Penales federales en óptimas condiciones, confirma García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), afirmó que en los penales federales sí hay espacio para recibir a personas, además que están en buenas condiciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, García Harfuch mencionó que se trabaja en aquellos que tienen sobrepoblación, como algunos del Estado de México.

"En el caso de los de los penales federales hay espacio", dijo el titular de la SSPC al mencionar que en la Ciudad de México hay 26 mil personas privadas de la libertad, y en su momento llegó haber 40 mil internos.

"Entonces sí hay espacio, hay espacio en varias entidades federativas. Sí hay algunos estados que tienen más problemas de sobrepoblación que otros, como Estado de México que sí tienen problema de sobrepoblación, que ya están trabajando en ello. Y también nosotros muchas veces ayudamos a traslados a centros penitenciarios federales de delincuentes de alto impacto", comentó.

Aseveró García Harfuch que "están en buenas condiciones" los centros del sistema penitenciario federal: "Y obviamente pues está trabajando para mejorar":

Sheinbaum Pardo reconoció que algunos penitenciarios estatales requieren "mucho más apoyo" e incluso los gobernadores, en algunos casos, están haciendo obras importantes para mejorarlos, "y nosotros apoyamos ahí donde se puede".