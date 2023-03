Pendiente segunda parte del Plan B: Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral que se publicó este jueves, aunque está vigente, su estatus es sub judice, es decir, pendiente de decisión por parte de un juez, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede decretar su suspensión provisional.

En entrevista, expuso que al publicarse en el Diario Oficial de la Federación e iniciar vigencia puede impugnarse "ahora sí, está promulgado y su vigencia arrancó a partir de la publicación".

Comentó que desde este momento puede ser impugnado por las vías jurisdiccionales y por las acciones que la Constitución señala: acción de inconstitucionalidad, que pueden presentar las minorías legislativas, el 33 por ciento, o bien, los partidos políticos con registro definitivo o las personas físicas o morales que se sientan agraviadas con la decisión del Poder Legislativo.

El también coordinador de Morena, reconoció que si hubiese suspensión de las cuatro leyes (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral) que hoy se publican, por supuesto, queda detenida la norma jurídica aprobada hasta que se resuelva el fondo de la acción de inconstitucionalidad.

"Entonces está sub judice, a pesar de que está vigente puede resultar que el ministro ponente o la ministra ponente pueda determinar como en el caso de las otras dos leyes, una suspensión provisional. Hay dos tipos de suspensiones: la provisional y la definitiva y, en el caso de las otras dos leyes hay suspensión de la aplicación de las normas jurídicas que se aprobaron en diciembre", señaló Monreal.

Dijo que si el ponente ministro o ministra decide otorgar la suspensión provisional, "no se mueve nada, queda como está, incluyendo a los trabajadores, incluyendo las áreas de compactación".

Monreal confió que la Corte va a resolver en un plazo breve, por la magnitud de la naturaleza de lo que esto implica en la vida democrática del país.

"Yo les diría a todos que no hay que precipitarse ni confrontarse ni polarizarse y, menos insultarse y pelearse, vamos a esperar a que la Corte resuelva en los próximos días, porque además yo creo que alguno de los presidentes de las Cámaras, ejercerá su derecho para que se considere como un asunto prioritario de acuerdo con la Constitución", agregó.