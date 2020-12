Peregrinó por hospitales de la capital para dar a luz

El peregrinar de Marisela de la Cruz, quien estaba en labor de parto, inició a la 02:00 horas del miércoles, cuando no encontró ningún hospital en la capital del país para que la atendieran. En cada uno, a ella y a su esposo le argumentaron que no había cupo debido a la crisis sanitaria por Covid-19. A Marisela se le rompió la fuente. Su esposo tomó su automóvil y condujo por diversos hospitales hasta que decidieron ir al Siglo XXI, a las 08:00 horas, en donde tampoco la recibieron.

Ahí, policías de tránsito la auxiliaron y solicitaron los cuerpos de emergencia. "Fue complicado porque no quiso dar a luz en el carro, primero por la pena y estaba muy nerviosa", refirió el policía Víctor Reyes. Al arribar al lugar, los paramédicos llevaron a la mujer a otro hospital.