Peregrinos agradecen en la Basílica de Guadalupe por salud ante Covid

Cientos de peregrinos de diversos estados del país acuden a la Basílica de Guadalupe a visitar este domingo la imagen de la Virgen Morena en el aniversario de su aparición en el Cerro del Tepeyac, para cumplir una manda o dar gracias, algunos principalmente por no haber enfermado o fallecer por Covid-19.

Javier López caminó desde el municipio de Texcoco, Estado de México a la Basílica de Guadalupe, dijo la Virgen de Guadalupe le cumplió un milagro para que su madre no falleciera de cáncer ni al padecer Covid-19.

"Nos hizo el milagro, mi madre no falleció pese a tener cáncer y Covid. Venimos desde Texcoco ayer por la tarde salimos, y hoy por la mañana llegamos", dijo en compañía de su esposa e hija.

Comentó que ha visto menor cantidad de personas en comparación de hace dos años, antes de la pandemia de Covid-19.

"No sienten dolor"

En tanto, Marco Antonio, junto con su esposa e hijo, caminaron desde Ixtapaluca, Estado de México, algunos tramos de rodillas, sin embargo, comentó "es más grande la fe que ni el dolor se siente", ya que acudieron para pedir a la Virgen Morena que el parto de su esposa pueda lograrse al ser un embarazo de alto riesgo.

"También para dar gracias pues en esta pandemia pues se fueron muchos amigos y familiares, estamos muy cansados pero felices que un año más se pudo venir", añadió que ya es tradición acudir a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre.

El santuario religioso permanece blindado ante la llegada de peregrinos de diversos estados, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero se encarga de la logística para que sea constante el trayecto de los feligreses.

Además para ingresar a la Basílica para ver la imagen de la Virgen de Guadalupe es obligatorio ingresar con cubrebocas, y tomando sana distancia, y no se permite que se detengan por ningún momento.

Cabe mencionar que las autoridades han contabilizado 1.9 millones de asistentes del 1 al 12 de diciembre, al corte de las 9:00 horas de este domingo.

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero en el 2018 se recibieron más de 9 millones de peregrinos, y en el 2019 fueron casi 10 millones de personas, en el 2020 estuvo cerrada la Basílica de Guadalupe por la pandemia.