Perfila PAN denunciar a secretario de AMLO ante FGR

Acción Nacional en el Senado perfila denunciar al secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer Verdugo, por manejo de facturas falsas expedidas en 2018 por una empresa fantasma, una mecánica semejante a la que presuntamente involucra al vocero del Ejecutivo, Jesús Ramírez Cuevas.

La senadora Xóchitl Gálvez informó que presentará una denuncia contra Alejandro Esquer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso de facturas falsas, de acuerdo con una investigación que dio a conocer EL UNIVERSAL.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Esquer Verdugo, como secretario de Finanzas de Morena, contrató dos empresas fantasma para facturar gastos de precampaña de López Obrador.

Por otra parte, en 2006, Morena de Tabasco contrató una empresa que llevara a cabo la impresión del periódico Regeneración, que editaba el actual vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. La productora ha sido clasificada por el SAT como fantasma.

Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que prepara la denuncia que presentará ante la FGR, instancia que ella aún espera resuelva una denuncia que presentó contra Pío López Obrador, por el dinero que le entregó David León, quien dejó la Dirección de Protección Civil federal al conocerse videos en los que entrega dinero en efectivo al hermano del Presidente.

Antes, Gálvez Ruiz denunció la adquisición a sobreprecio, por parte del IMSS, de ventiladores para atención de enfermos de Covid-19, en la que está supuestamente involucrada una empresa del hijo de Manuel Bartlett, León Bartlett, lo cual tuvo como consecuencia la cancelación de la licitación.

El caso de los ventiladores "se trata de uno de 18 contratos, por 256 millones de pesos, del hijo de Manuel Bartlett", recordó. Y señaló: "Yo no dejaré de hacer las denuncias, porque la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública me tienen que contestar, tarde, pero me tiene que responder en algún momento cuál fue el producto de las investigaciones".

Del caso de David León, la senadora Gálvez Ruiz dijo que espera respuestas, y consideró que se debe investigar "quién le dio esos millones que le entregó al hermano del Presidente y a cambio de qué".

Igualmente, dijo que prepara la presentación de un punto de acuerdo en el Senado para que se proponga que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice una investigación a la CFE por la conducción "irregular" de esta.