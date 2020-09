Perfila SEP regreso a clases presenciales en Campeche y Chiapas

Por ser las más cercanas a colocarse en el semáforo verde de vigilancia epidemiológica, los estados de Campeche y Chiapas podrían ser los primeros dos en regresar a clases presenciales, adelantó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Al participar en el foro virtual "La visión de la educación en el entorno actual de México", de la Universidad Panamericana, el funcionario insistió en que no hay fecha para el regreso a clases, pero que ambas entidades llevan la ventaja.

"No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales, el estado que va más adelante de todos es Campeche y después le sigue Chiapas. Es probable que en esos estados se pase al semáforo verde en unos 15 días, sería entonces cuando, por estado, podrían las entidades iniciar ya sus clases presenciales", dijo.

Señaló que al regresar a clases en los planteles se llevarán a cabo protocolos estrictos para evitar rebrotes y nuevos contagios; dijo que en cuanto haya una sola persona contagiada en un plantel, este se cerrará por completo.

Además, habrá tres filtros sanitarios en casa, la escuela y el salón, y será obligatorio el uso de cubrebocas y el lavado de manos con agua y jabón, así como con gel antibacterial.

"Vamos a ser muy estrictos en el caso de que se presente un solo contagio en una escuela, toda la escuela se cierra. Porque lo peor que nos puede pasar es que haya un rebrote", dijo.

"Nadie está contento con esto, ha sido un problema mayúsculo pero creo que todos coincidimos en que lo más importante es el cuidado de la salud y limitar no sólo enfermedades sino muertes que son evitables".