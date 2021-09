Perfilan ratificar triunfo de Evelyn Salgado

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene listo el proyecto mediante el cual se propone la ratificación de Evelyn Salgado como la candidata que ganó la gubernatura de Guerrero.

El proyecto, elaborado por el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, señala que Morena y su candidata son quienes ganaron la elección del 6 de junio.

El proyecto fue dado a conocer ayer, a petición del ponente, en aras de la transparencia, informó el TEPJF.

La discusión de este proyecto se llevará a cabo la semana próxima en sesión pública de la Sala Superior.

Tras la elección del 6 de junio y la declaración de mayoría para Salgado, el PRI y PRD impugnaron la elección ante el Tribunal Electoral, a quien solicitaron una revisión.

Ambos partidos, que compitieron en coalición, acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino en el proceso electoral de Guerrero, a través de las conferencias matutinas.

Sin embargo, el Tribunal Electoral local consideró que las pruebas presentadas (videos) no fueron suficientes para anular la elección.

"El Tribunal local estimó que los actores no acreditaron circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ni el grado de influencia que esas conferencias generaron en el electorado", se indica en el proyecto.

PRI y PRD reclamaron inequidad en el proceso, además acusaron que el Tribunal local incurrió en falta de exhaustividad al analizar las conductas reiteradas por el Presidente.

Señalaron que se omitió considerar que la candidata de Morena no cumplió con el procedimiento partidista de designación, toda vez que Evelyn Salgado no se registró como aspirante conforme a la convocatoria respectiva.

Salgado, apuntaron, violentó los estatutos de Morena, los cuales prohíben a sus dirigentes promover familiares, y ella es hija de Félix Salgado Macedonio.

El proyecto del magistrado indica que no asiste la razón a quienes acusan, por lo que deben desistirse de sus planteamientos. "Esta Sala Superior considera que el agravio es infundado, ya que la parte actora efectivamente no ofreció debidamente las pruebas que se desecharon, aunado a que una de esas pruebas no podría desahogarse, porque se pretendía perfeccionar una prueba ilícita", sentencia.