Periodista Alejandro Martínez denuncia ataque en su contra en Celaya

CELAYA, Gto., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El periodista de nota policiaca en Celaya, Alejandro Martínez, conocido en las redes sociales como ´El Hijo del Llanero Solititito´, denunció que este lunes intentaron matarlo en la colonia Valle Hermoso, de esta ciudad.

Alejandro Martínez, quien tiene trayectoria en medios impresos del estado, es seguido por decenas de miles de personas en las transmisiones de eventos criminales en municipios de la zona Laja Bajío.

La tarde de este lunes denunció que una persona tocó a la puerta de la casa de su madre preguntando por él y cuando se acercó a la puerta intentó dispararle pero el arma se trabó.

En una transmisión por Facebook pidió a sus seguidores compartir la transmisión. "Amigos del Llanero Solititito les pido por favor, encarecidamente, que compartan esta transmisión, compártanla ahora sí a todo, urge".

"Intentaron asesinarme, intentaron matarme aquí en la colonia Valle Hermoso nada más que la pistola al parecer se encasquilló. Llegaron preguntando a casa de mi mamá, en ese momento sale mi hermana y dicen que quieren hablar conmigo para una publicidad de una barbería y en ese momento sacan la pistola; cuando iba a salir yo saca la pistola el sujeto, mi hermana lo avienta y eso fue lo que ayudó a que no accionara el arma contra un servidor", describió.

El vehículo rotulado del periodista se encontraba afuera de la calle de su progenitora, al momento de la agresión.

El agresor es un sujeto de unos 35 años de edad, delgado, la mano derecha tatuada, barba de candado, que vestía un chaleco negro, gorra negra y "tiene aspecto de drogadicto".

Dijo que el individuo que intentó dispararle iba con un menor en una motocicleta. "No vimos más".

El reportero policiaco dijo desconocer el motivo por el que atentaron contra su vida. "Nunca he recibido una amenaza de delincuencia organizada, de ningún grupo, de ninguna persona, de ningún civil". Remarcó que solo ha padecido problemas con la policía municipal.

El comunicador señaló que a las 17:31 horas de ayer pidió ayuda al Sistema de Emergencias 911, pero los policías tardaron 26 minutos en llegar. Dijo que también pidió servicio de ayuda a periodistas en peligro, del cual dijo formar parte.

Alejandro Martínez pidió apoyo de las autoridades para que localicen al sujeto que intentó matarlo; además comentó que posiblemente haya quedado grabado en las cámaras de los inmuebles cercanos.

En la transmisión señaló que le marcó al titular de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, para que realizaran un operativo de búsqueda, "pero no responde las llamadas". Dijo que también le llamó a un comandante que supuestamente le asignó Gobierno del Estado para su protección.

El comunicador públicamente pidió apoyo al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para él, la casa de su madre y sus familiares. Dijo que acudiría a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia en contra de los dos sujetos en motocicleta.