Periodista víctima de represión solicita intervención de AMLO

A tres meses de que policías reprimieran una manifestación ciudadana afuera del Palacio Municipal de Cancún, la periodista, Cecilia Solís, herida de bala al cubrir aquella protesta, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenir, ante las omisiones cometidas por autoridades locales para dar con los responsables de la orden y ejecución del ataque que dejó al menos 13 víctimas.

En respuesta, López Obrador canalizó a la comunicadora con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, para ser atendida, y garantizó que las víctimas de lo ocurrido en la explanada de Plaza de la Reforma, contarían con la protección de su gobierno.

"Te va a recibir la secretaría de Gobernación. Cuentas con todo nuestro apoyo y nuestra protección. Te va a atender ahora la licenciada, Olga Sánchez Cordero", indicó el mandatario federal.

--"Fuimos baleadas, golpeadas, humilladas"

Presente durante la conferencia "Mañanera", Solís tomó la palabra y se presentó como una reportera con 23 años de trayectoria cubriendo la fuente policiaca, que aquella noche cubría la protesta pacífica en contra de la violencia feminicida, cuando la policía salió a disuadir la manifestación disparando armas de fuego, hiriéndola a ella, a otros periodistas y a una joven manifestante.

Además, al detener a personas que protestaban, los policías golpearon a un docente y abusaron sexualmente de otras jóvenes, lo que motivó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) de Quintana Roo, emitiera una recomendación dirigida a la alcaldesa, "Mara" Lezama Espinosa, quien había separado del cargo al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría.

"Soy parte de las víctimas que fuimos baleadas, golpeadas, humilladas; a muchas de ellas las mantuvieron incomunicadas. Yo tengo un balazo en la pierna; lo mio fue directo, lo mio fue un balazo intencional. Hoy cumplimos tres meses de esa represión policiaca y es hasta hoy que ninguna autoridad, federal, ni estatal, han tomado cartas en el asunto.

"No hay ningún policía señalado (como responsable); hay 11 mandos policiacos señalados en la carpeta que se judicializó, por omisión, sin que la autoridad municipal, que hoy encabeza la presidenta municipal (Mara Lezama) sea señalada en ninguna, ni en la federal, ni en la estatal", expresó la comunicadora, quien reclamó que los puntos de la recomendación de la CEDHQROO no se han cumplido.

De acuerdo con las competencias constitucionales, la responsable de la seguridad pública, aquí, es la alcaldesa.

Sin embargo, debido a la firma del acuerdo de Mando Único, la responsabilidad en la materia recae en el gobierno del estado, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública que, en esa fecha era Alberto Capella Ibarra, separado del cargo para abonar a las investigaciones, como una exigencia de las víctimas y de colectivos feministas.

--Denuncia amenazas

La periodista narró que ella y otras víctimas, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y persecución, por darle seguimiento al caso de violaciones graves a sus derechos humanos.

"No es justo que a tres meses de esta situación que se vivió en Cancún, donde un grupo de mujeres fueron repelidas con armas de fuego y lo mio fue directo, no haya una sola persona señalada como responsable dentro de la carpeta.

"También metimos una queja al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Cancún y es hasta hoy que los magistrados no pueden trabajar, asegurando que 'por la pandemia'", dijo.

Solís recordó a López Obrador que un día después de lo sucedido aquel nueve de noviembre, él condenó la represión armada.