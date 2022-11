"Periodistas enfrentan clima hostil desde Presidencia", dice Villoro

A-AA+

El pasado fin de semana, cuando Juan Villoro visitó la ciudad de Oaxaca para participar de la edición 42 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), aún no era objeto de los comentarios agresivos que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó contra él durante dos días consecutivos desde la conferencia matutina y, sin embargo, Juan ya hablaba, en entrevista con EL UNIVERSAL, del abuso de poder del mandatario desde la mañanera y cómo desde allí se genera un clima hostil para la prensa y donde periodistas están ante circunstancias de vida o muerte para realizar su oficio.

Dos días después de esta entrevista, Juan Villoro fue agredido por el Presidente, quien lo llamó "un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder".

Sin embargo, el escritor tiene un compromiso con el periodismo. Tras recibir el Premio Gabo a la Excelencia, Villoro donó el dinero del galardón a la asociación Quinto Elemento, dedicada a apoyar a las familias de periodistas asesinados en México. "Yo ya tengo un camino hecho y creo que hay colegas que necesitan más apoyo que yo. México es un país que no garantiza la seguridad de los periodistas", lamentó.

El integrante de El Colegio Nacional dijo que 15 comunicadores han sido asesinados en 2022, mientras que Reporteros Sin Fronteras señala que México es el tercer país más peligroso del mundo para la prensa.

Cuestionado sobre los señalamientos directos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra algunos comunicadores, Villoro mencionó que el gobierno no ha dejado de tener el respaldo de la gente. "Sería injusto decir que el gobierno le ha dado la espalda a los votantes... no ha perdido a la mayoría de la gente que lo apoya. Lamento que él y el equipo que tiene critiquen directamente a quienes trabajan en los medios, "cuando me parece que el gobierno debería estar por encima de esto".

El narrador y cronista afirmó que la hipótesis del propio Presidente es que como la mayoría de los medios está en contra de él, ésta es la única forma en la que puede contrarrestar la información. Sin embargo, explicó que no es igual el poder que el mandatario ejerce desde la mañanera, al que pueden ejercer los medios de comunicación. "López Obrador es un buen estratega, porque todo el tiempo estamos hablando de él, incluso estar hablando mal de él es meterlo en la agenda pública", dijo el escritor.

Agregó que aunque el mandatario federal no ataca o censura de manera directa, al generar un clima hostil para la prensa, afecta a quienes están en circunstancias de vida o muerte para realizar su oficio.

No obstante, aclaró: "los verdaderos enemigos de los periodistas son quienes pertenecen a una zona gris de la sociedad que desgraciadamente cada vez es más amplia, donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Una zona de cómplices del crimen organizado que pertenecen a la sociedad aparentemente respetable: empresarios, políticos, militares, policías, sacerdotes", dijo Villoro.

Por otro lado, reconoció que la prensa, que antes llamaban el Cuarto Poder ha perdido fuerza. "Hoy en día las redes sociales tienen mucho poder para distorsionar a la gente para que crea que está informada, la información se ha vuelto atmosférica"; y comentó que aunque no es de su interés, le llegó al teléfono la noticia de que Ben Affleck ya no está con Jennifer López.

"Así te vas enterando de cosas a veces reales, a veces falsas, las fake news están a la orden del día y combinado con un tema económico, han debilitado al periodismo, pues difícilmente un medio puede ser independiente de otras empresas que lo financien y compromete su libertad", aseguró Villoro.

En medio de un mundo donde la digitalización y la información al minuto parece predominar, el escritor Juan Villoro afirmó: "la búsqueda de la verdad se ha vuelto cada vez más importante porque es más escasa y está muy distorsionada".

Villoro quien hace constantes ejercicios literarios y periodísticos aseguró que la literatura y el periodismo se nutren mutuamente. Por ejemplo, la mirada subjetiva de los testigos puede recrear una situación y eso puede ser leído con la intensidad de una novela.

Así lo dijo el pasado fin de semana, en medio de una nube de mariposas migratorias que pasó ante sus ojos, unas eran amarillas y otras café claro y le anunciaron una noticia, que el autor y periodista recibió el premio Gabo a la Excelencia 2022.

Las mariposas son emblemáticas para Gabriel García Márquez, en Cien Años de Soledad y siguen a un personaje que las convoca. "Su presencia me pareció como un anuncio cósmico de que algo podía pasar, una magia agregada", confesó Juan Villoro.