"Permítanos ayudarle y ayudarnos", dice Alianza Federalista a AMLO

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista aseguraron que en dos años, el repunte de violencia ha alcanzado cifras históricas, por lo que exigieron una estrategia integral clara y coordinada en este combate.

A través de mensajes en sus redes sociales, la Alianza Federalista expresó que ante el panorama del repunte de la violencia, poner diques a la colaboración internacional en seguridad y comercio no reactiva la economía y no regresa la seguridad.

"En dos años el repunte de violencia ha alcanzado cifras históricas. Ante este panorama poner diques a la colaboración internacional en seguridad y comercio ni reactiva la economía ni nos devuelve seguridad", escribió la Alianza.

Recordaron que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión para limitar la actuación de los agentes extranjeros en territorio nacional, no les devuelve la seguridad.

Asimismo, lanzaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijeron que la Alianza Federalista no es indiferente ante el crecimiento de la inseguridad en México, por eso exigieron una estrategia coordinada.

"Permítanos ayudarle y ayudarnos", señalaron los mandatarios estatales.

"La reforma a la Ley de Seguridad no nos devuelve seguridad. Señor presidente @lopezobrador_: La #AlianzaFederalista no es indiferente al crecimiento de la inseguridad en #México que exige una estrategia integral, clara y coordinada de combate. Permítanos ayudarle y ayudarnos", postearon los gobernadores.