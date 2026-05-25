perros en el arte

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El arte intenta reproducir escenas, personajes, objetos o paisajes de manera que evoque emociones profundas o sutiles, como recuerdos nostálgicos de un pasado nunca vivido, conseguir ese efecto define al verdadero artista. El observador por su parte al contemplar una obra debe tratar de entender y experimentar lo que el artista quiso expresar, sobre su época, su psique y su circunstancia. En la pintura no podían faltar nuestros queridos perritos, los cuadros muestran nuestra relación con ellos a través de las épocas. Algunos artistas logran trasmitir en sus pinturas los sentimientos que los animales despertaron.

Recordemos también la leyenda griega de Orión, el cazador y sus dos perros: el Can Mayor y el Can Menor; inmortalizados en el cielo en sus respectivas constelaciones de invierno.

Los hogares aztecas tenían a su Xoloitzcuintle y los españoles trajeron en sus navíos perros de ataque y vigilancia. Vasco Núñez De Balboa, en 1519, se embarcó como polizón en un barco con destino a Centroamérica, solo llevaba su espada y su perro. Al ser descubierto por la tripulación del barco, se le perdono por la ocurrencia de llevar a su perro con él, este español aventurero paso a la historia, al cruzar por primera vez el istmo de Panamá, descubriendo (junto con su perro) el Océano Pacifico.

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? Arte rupestre en Tassili Nájjer, Argelia, de hace unos 9,500 años. Cazador prehistórico con arco, mientras su perro rastrea una presa.

Los perros y su característica valentía y lealtad a toda prueba han penetrado profundamente en la cultura occidental. Ya se les reconoce oficialmente como seres sintientes y conscientes que desarrollan su cerebro y recuerdan una historia de vida. En México y en nuestro Estado debemos exigir respeto y consideración para esta especie que nos ha acompañado fielmente desde antes de la civilización y con quien hemos convivido en tantas circunstancias.

? Razas como el "Border Collie", se hicieron conocidas en Irlanda y Australia por su inteligencia y habilidad como pastores. Autorretrato de Nigel Hemming y su lomito. 1957.

El 19 de abril de 2024 se firmó en Nueva York la declaración sobre la Consciencia animal por la comunidad científica y filosófica, la cual, en base a evidencias, manifiesta que todos los animales vertebrados y muchos invertebrados son conscientes y experimentan el mundo de manera subjetiva. Nunca fueron autómatas o merecedores de desprecio o burla, poseen emociones y sentimientos. La manera como reciben las naciones esta afirmación científicamente validada, denota su capacidad de conformar una sociedad justa y realista, capaz de ejercer una verdadera democracia en lugar de ser embriagados por discursos o demagogia manipuladora. Una sociedad desarrollada puede cambiar tradiciones basadas en ignorancia e intereses y en su lugar practicar la empatía y compasión. Toda nación moderna debe crear leyes de bienestar y protección animal, así como de conservación ecológica y tener la voluntad política de hacerlas cumplir realmente. Cada miembro de su sociedad tiene la obligación de auditar y fiscalizar el cumplimiento de la ley.

? Diana en el altiplano inglés. De Charles Wellington Furse. 1903. De cazadores o pastores los perros se convirtieron en símbolos de estatus y estilos pictóricos.

? Diana cazadora De G. Casimir Saint-Pierre. Siglo XIX. De auxiliares de caza, los perros se convirtieron en compañeros de dioses y personajes mitológicos.

El comportamiento valiente de los caninos, sus acciones y convivencia familiar, supera en mucho los valores sociales humanos que resultan hipócritas y falsos en comparación. Consulte en internet las variadas de pinturas de temas animales. En el cine, el séptimo arte, recomendamos varias películas profundas y realistas con protagonistas perrunos: "ALFA" 2018, La primera adopción de un lobo en la prehistoria. "La razón de estar contigo" 2017, sobre las vidas sucesivas de un perrito. "Viralata Caramelo" 2024, la vida de un callejerito en Rio de Janeiro. Y "Babe, el puerquito valiente" 2011. Como olvidar la película de Walt Disney: Los 101 Dálmatas, al igual que la "Dama y el vagabundo" Recomiendo igualmente los libros juveniles "El Llamado de la Selva" y "Colmillo Blanco" de Jack London.

?"El vizconde de Lepic cruzando Laplace de la Concord con sus hijas" de Edgard Degas. 1875. En el impresionismo francés los perros demostraban confort y estatus familiar.