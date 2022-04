Persona sin hogar se lanza desde torre de alta tensión en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Un hombre fue trasladado con vida a un hospital luego de lanzarse desde una torre de alta tensión sobre Eje 6 en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), los hechos se registraron al medio día del domingo sobre Gabriela Mistral y Eje 6 de la colonia Leyes de Reforma Segunda Sección.

En la narrativa de los oficiales que acudieron tras recibir una llamada de auxilio al 911, se indica que un hombre en situación de calle subió a una torre de luz de alta tensión y se lanzó de una altura de 40 metros.

Al sitio arribaron paramédicos del ERUM quienes le brindaron los primeros auxilios y trasladaron con vida al Hospital General de Iztapalapa.

En redes sociales circula un video en el que se observa al hombre en lo alto de la torre de alta tensión momentos antes de lanzarse.

Se desconoce el estado de salud del hombre.



Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste.

Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

· Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

· Hablar de ser una carga para otras personas

· Aumentar el uso del alcohol o las drogas

· Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

· Dormir muy poco o demasiado

· Aislarse o sentirse aislado

· Exhibir ira o hablar de vengarse

· Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.