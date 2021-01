Personal médico protesta por falta de insumos contra Covid en Chalco

Un grupo de trabajadores de la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizan un bloqueo sobre la carretera federal México-Cuautla, en demanda de insumos para la prestación de asistencia médica y de que les apliquen la vacuna contra el Covid-19.

Alrededor de 100 empleados, tanto personal médico como administrativo, están apostados en la vialidad que conecta a la Ciudad de México con municipios de la región de los volcanes, en dirección a Chalco, e impiden la circulación vehicular, a la altura del restaurante Los Cochinitos, en la colonia Emiliano Zapata.

"No queremos morir", "Queremos material y queremos vacuna", son algunas de las consignas que gritan los inconformes.

La Unidad Médica Familiar del ISSSTE brinda atención a más de 120 mil derechohabientes de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, así como de otros municipios de la zona sur oriente del Estado de México y carece de infraestructura para ofrecer los servicios de manera adecuada que exigen los pacientes, reconocieron los manifestantes.

"Somos la única unidad del ISSSTE en la región y nosotros tenemos que comprar guantes, cubrebocas y otros materiales que requerimos para trabajar porque carecemos de muchos insumos y la gente obviamente nos exige atención y estamos muy limitados para hacerlo", dijo una de las trabajadoras.

--Exigen acceso a vacuna contra Covid-19

También exigen que la vacuna contra el Covid-19 les sea aplicada porque ya llegó a los hospitales de Chalco, pero a la unidad médica en donde laboran aún no, por lo que quieren que sean tomados en cuenta pues se encuentran en la primera línea de atención contra el coronavirus.

"Varios compañeros han muerto porque se contagiaron y otros se han contagiado hasta tres veces desde que comenzó la pandemia en México y no queremos morir o contagiar a nuestras familias por eso queremos que a nosotros también nos vacunen", clamó otra de las manifestantes.

El cierre de la carretera provoca problemas a los conductores que pretenden dirigirse a comunidades de la región de los volcanes tanto del Estado de México como de Morelos.