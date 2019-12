Personalidades reaccionan en redes sociales por caso de embajador

Luego de la difusión de un video donde presuntamente Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, hurta un libro de la famosa tienda El Ateneo Grand Splendid, políticos e intelectuales compartieron en Twitter sus distintas posturas sobre el caso.

Uno de los que más llamó la atención fue el historiador Pedro Salmerón Sanginés, pues confesó que de joven robaba libros, aunque aclaró que lo hacía porque "era morro y pobre y, sobre todo, no era embajador".

El comentario causó polémica entre los usuarios de esa red social, por lo que después escribió: "Leo consternado las reacciones a un tuit y reflexiono, ¡qué triste la vida de aquellos que nunca robaron un libro en su adolescencia".

Cabe recordar que Salmerón Sanginés hace tres meses también causó controversia al llamar "valientes jóvenes" a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que participaron en el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

Por su parte, el escritor y articulista de EL UNIVERSAL, Gabriel Guerra Castellanos, aseguró en un primer tuit que López Obrador "hace mal" en disculpar al embajador, ya que no existe justificación.

Después explicó en un segundo "hilo" de conversación que está mal robar y "es una pena que así concluya una trayectoria pública relevante y distinguida". Ante esto, pidió que sea destituido el embajador mexicano si el acto fue cierto.

Asimismo, el expresidente de México, Felipe Calderón, se mostró en contra del presunto hurto y aseguró que el robo en la librería de Buenos Aires contribuye a la "estigmatización que los mexicanos sufrimos de una buena parte del mundo, como flojos y deshonestos".

Por ello, advirtió que el daño para México será mayor, si el gobierno no actúa "frente a este acto de deshonestidad".

En contraste, salió en defensa del embajador el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien ironizó diciendo que se creará un cuadro de honor "para que se incluyan a todos los que nunca han robado un libro".

"Les pondremos estrellita en la frente y tendrán un diploma de ciudadanos integérrimos en cuanto a libros se refiere. Espero que sí los lean (los libros) no sólo que no los roben", expresó.

Finalmente, el escritor Alejandro Rosas bromeó en su cuenta de Twitter al decir que el diplomático en Buenos Aires se llevó sin pagar "México Bizarro", uno de los libros escritos por este historiador.

Este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México del embajador en Argentina y advirtió que se investigará el caso. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, pero hasta este fin de semana se reveló el video.