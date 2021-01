Personas vacunadas sí pueden propagar el Covid-19: experto

Los esfuerzos del mundo se han concentrado en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 a las personas de la tercera edad, luego que son quienes tienen más riesgo de infectarse del nuevo coronavirus. No obstante aún queda la inquietud respecto a su inmunidad.

Una de las declaraciones que ha causado mayor revuelo en los últimos días es la del profesor Jonathan Van-Tam, vicedirector médico de Inglaterra, quien ha dicho que ninguna vacuna ha sido 100% efectiva por la que nadie está 100% protegido.

En un artículo en el diario "The Telegraph", el experto ha señalado que los vacunados aún podrían propagar el Covid-19, luego que aún no se conoce el impacto de la vacuna en la transmisión del SARS-CoV-2.

El especialista indicó que las vacunas necesitan de un plazo entre dos y tres semanas para conferir la inmunidad con la que cuentan las curas, las cuales aun así no han sido del 100%.

En este aspecto cabe recordar que incluso tratándose de las vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech, quienes reciben la primera dosis ya tienen cierto grado de protección a partir del día 10 y frena el 50% de las infecciones a los 14 días.

"La segunda dosis debería elevar este dato hasta el 94%", comentó hace unas semanas Germán Fernández, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo.

Por otro lado, la vacuna de Moderna, la cual emplea la técnica del ARN mensajero, mostró durante sus ensayos de fase 3 una eficacia del 95%.

Ante este panorama, distintos expertos han insistido en que pese a contar con la vacuna las personas deben seguir ejecutando en la medida de lo posible las medidas sanitarias que se adoptaron desde la primera ola del Covid-19: uso de cubrebocas, distancia social y constante lavado de manos.