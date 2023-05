Perú no puede recibir presidencia de Alianza del Pacífico: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México podría entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Colombia o Chile, pero no a Perú, como debió ocurrir en enero de este año.

"Nosotros, también, no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Se la podemos entregar a Chile o a Colombia, y que ellos vean qué hacen", comentó López Obrador en su mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador refirió que la negativa a entregar la presidencia de la Alianza a Perú es porque, para su gobierno, Dina Boluarte no es legalmente la presidenta de ese país.

"No le puedo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú", declaró.

También aseguró que los gobiernos de Chile y Colombia coinciden con su posición, a pesar de que hace unos días el canciller chileno, Alberto Van Klaveren, afirmó que Perú tiene el derecho de asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico.

"La opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía, y el presidente de Chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú, lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacifico", dijo López Obrador.