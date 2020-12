PES abre sus candidaturas a ciudadanos

El presidente nacional del partido de reciente creación, Encuentro Solidario, Hugo Erick Flores presentó su estrategia de cara a las próximas elecciones federales y locales e hicieron una convocatoria a todos los ciudadanos, que aspiren a un cargo de elección popular y se registren para poder participar.

En una conferencia de prensa, el líder nacional del PES dijo que quieren que este partido se abra a los ciudadanos y tenga más mexicanos que políticos. Incluso llamó a los doctores, medioambientalistas, jóvenes, empresarios y deportistas.

Para el registro de ciudadanos solamente tendrán que ingresar a su portal, registrarse y ya estarán participando en el proceso interno esta plataforma estará abierta a partir de hoy viernes y hasta el próximo 21 de diciembre, en caso de que quieran hacer precampaña.

"Estamos haciendo un giro muy importante, presentando la convocatoria aprobada por la Comisión Política Nacional donde intervienen varios órganos internos, es que el PES se abre a candidaturas ciudadanos, a mexicanos que se inscriban para participar en el proceso interno de selección. Donde todas las personas que aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular podrán inscribirse", dijo Hugo Erick Flores.

El ex integrante del desaparecido Encuentro Social, Erick Flores dijo que con este mecanismo no quieren entrar a ese viejo sistema de gobernar caduco, y quieren que los ciudadanos acudan y tomen ese vehículo, para que accedan a la política para que haya buenos diputados, buenos alcaldes, buenos gobernadores y no buscan el cargo por el cargo.

Dijo que el PES es el tercer partido político que nace por su propia cuenta y no emergen de escisiones de otros partidos, como lo hizo el PRD del PRI; con Morena del PRD; como MC del PRI o el Verde del PRI.

El secretario de Organización, dijo que es muy sencillo registrarse: acceder a su portal y ahí encontrarán todos los requisitos y formatos que se requieren para este proceso, y dijo que este portal es muy amigable y fácil para todos los ciudadanos que quieran ocupar un cargo de elección popular.

Basta con escribir su correo electrónico, aceptar el aviso de privacidad, y a su correo electrónico les llegará una contraseña, y se puede ingresar y a partir de ahí ya los llevará paso a paso a registrarse.