PES recupera control de sus redes sociales tras robo

Tras más de 15 horas de no tener el control de sus cuentas oficiales en redes sociales y verse beneficiado con más seguidores, el Partido Encuentro Solidario pudo restablecer sus sitios tanto en Twitter como en Facebook.

Y es que hay que recordar que este miércoles, de acuerdo al partido político, sus cuentas en redes fueron hackeadas al publicarse en ellas mensajes a favor de la comunidad LGBTTTIQ+ y del aborto.

"Amor es amor", "No sé bebé, no sé bebé", "Estamos perdidas", fueron algunos de los mensajes que circularon en la cuenta oficial del partido, el cual en las elecciones del pasado 6 de junio no alcanzó el porcentaje necesario para mantener su registro.

Incluso se cambió la foto de perfil al logotipo del partido con los colores arcoíris de la bandera LGBT y se pensaba cambiar de nombre a la cuenta del partido.

Mientras se difundían los mensajes, el PES confirmó que sus cuentas tanto en ambas redes sociales fueron hackeadas y utilizadas con fines distintos a los de este Instituto político.

"Estamos realizando los trámites correspondientes para que nos sea devuelta la administración de las cuentas de dichas plataformas que sirve de vínculo con nuestros militantes y simpatizantes así como con la sociedad mexicana", afirmó.

Más tarde, Hugo Eric Flores Cervantes, líder nacional del partido, salió a desmentir que exista algún adeudo a trabajadores, como se especuló en mensajes, y señaló que lo sucedido se trató de una traición que "hoy vivimos en carne propia".

Flores Cervantes, también lamentó el "uso ilegal" de las redes sociales del partido y, además, dijo que han expresado su posición y "respetamos a quien piense diferente", con respecto a los mensajes emitidos desde las cuentas oficiales del instituto político.

Cabe destacar que tras la emisión de dichos mensajes los seguidores para la cuenta en Twitter crecieron. Aproximadamente una hora después de que fuera hackeada la cuenta, el perfil contaba con cerca de 4 mil seguidores, los cuales aumentaron a más de 15 mil en menos de 24 horas.