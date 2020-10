Pese a aumento de casos Covid en NL, no aplican más restricciones

El gobierno de Nuevo León decidió no aplicar restricciones adicionales y mantuvo sin cambios el proceso de reactivación económica y social que gradualmente inició en junio, aunque admitió que los últimos días empeoraron los indicadores de ocupación de camas generales para pacientes Covid, hospitalizados en situación grave, tasa de transmisión, tasa de positividad, así como las cifras de decesos y contagios diarios.

Este jueves se reportaron 43 nuevas defunciones para un acumulado de cuatro mil 274 decesos, mientras la cifra de contagios de las últimas 24 horas fue de 596, la más elevada de los últimos 14 días, siendo ya 76 mil 625 contagios sumados desde el once de marzo. Actualmente hay mil 226 personas hospitalizadas, de las cuales 295 están conectadas a un ventilador. Al dar a conocer la evaluación sobre el Semáforo Epidemiológico de los Indicadores de Salud, correspondiente a la semana 42 del once al 17 de octubre, Manuel de la O Cavazos, secretario estatal de Salud, reconoció que respecto a la semana 41, se incrementó la ocupación de camas para pacientes Covid, 40 al 47 por ciento, aunque todavía está en amarillo o riesgo intermedio, mientras la ocupación de camas para terapia intensiva aumentó de 45 al 47 por ciento y también se encuentra el indicador en amarillo.

Asimismo informó De la O, se mantiene en rojo la cifra de contagios diarios, ya que de la semana 41 a la 42, se incrementó el promedio de 485 a 486 casos diarios, y más de 250 contagios por día se considera en riesgo máximo. En lo referente a tasa de contagio, aumentó de 1.01 a 1.17, pero se mantiene en verde, o riesgo bajo, ya que a partir de 1.40 estaría en riesgo máximo.

El secretario añadió que el porcentaje de positividad aumentó de 40 a 41 por ciento, con lo cual pasó de riesgo alto a riesgo máximo. Y finalmente el promedio de defunciones también se mantuvo en rojo como desde hace varios meses, al presentarse 27 igual que la semana previa, porque con más de 15 decesos diarios se considera riesgo máximo.

En vista de que tres indicadores están en rojo, cuatro en verde, dos en amarillo y uno en naranja, señaló Manuel de la O que en caso de que haya un mayor incremento de defunciones, contagios y hospitalizaciones, permanecerán cerrados o suspendidos, bares, cantinas, billares, carreras de caballos, antros y centros nocturnos, funciones de lucha libre y el box, albercas públicas, estadios, guarderías, clases presenciales, salones de fiestas infantiles, conciertos y festivales masivos, boliches, peregrinaciones, kermeses, panteones, y festejos de Halloween.

Dijo que este jueves junto con el gobernador, Jaime Rodríguez, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, y el secretario de Economía, Roberto Russildi, se reunieron los alcaldes y sus jefes de policía para acordar acciones a fin de evitar que se siga recrudeciendo la pandemia por la realización de eventos sociales, festejos, pachangas, bautizos, fiestas de cumpleaños y otros eventos que pueden esperar porque no son indispensables. Comentó que a propuesta del alcalde de Linares, Fernando Adame, se trabajará en un acuerdo para que personal de Salud en equipo con las policías municipales y estatal puedan suspender fiestas en quintas o salones, donde se congreguen más de 50 personas, e incluso las que se realicen en domicilios particulares si representan un riesgo sanitario.

Afirmó que una vez que se revise jurídicamente el acuerdo, será publicado en el Periódico Oficial del Estado, para que tenga vigencia. Puntualizó que los alcaldes en coincidencia con el gobierno estatal, acordaron ser más enérgicos, "porque si no frenamos los contagios, hospitalizaciones y decesos, vamos a tener que volver a cerrar sectores que son importantes y que deben mantenerse operando para reactivar la economía".

La decisión es actuar más firmes, con más decisión, para que la gente no ande en las plazas, en los parques, y que la policía obligue a la gente a usar cubrebocas, porque en Nuevo León es obligatorio. En espera de la evolución de la pandemia, al menos durante una semana más, se mantendrán abiertos al 50 por ciento restaurantes, iglesias, hoteles, parques cines, gimnasios, museos, salas, teatros, casinos, circos, exposiciones, congresos, salones de eventos, ligas deportivas, renta de quintas; pero en todos los casos se prohíbe el acceso o presencia de adultos mayores, personas vulnerables y menores de 12 años.