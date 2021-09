Pese a diferencias, se trabaja en conjunto con Fiscalía de Guanajuato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a una investigación conjunta de Fuerzas Federales con la Fiscalía General de Guanajuato se logró la detención de los dos presuntos responsables de enviar un artefacto explosivo que dejó dos personas fallecidas en Salamanca.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que se debe actuar de forma coordinada con los gobiernos de los Estados aunque se tengan diferencias, como es el caso del Guanajuato.

"Ayer, en colaboración con el gobierno del estado, con el apoyo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, ya se logró detener a los dos responsables. Se hizo una investigación conjunta. Entonces, tenemos que actuar en estos temas en forma coordinada, aun cuando tengamos diferencias", señaló el presidente.

López Obrador señaló que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, lleva mucho tiempo en el cargo sin buenos resultados.

"Guanajuato sigue estando en los primeros lugares en homicidios. Aún con esa diferencia, porque no han querido cambiar al fiscal y no es que nosotros estemos en contra del fiscal, es que no son buenos los resultados", advirtió.

Este jueves, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, afirmó que ", tenemos a la mejor Fiscalía de México, con Carlos Zamarripa al frente, en 72 horas se logra dar con los responsables".

El mandatario indicó que también se trabajará en coordinación con el futuro gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien ha sido señalado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

"Yo creo que en San Luis Potosí se va a garantizar la paz, la tranquilidad, los potosinos y lo hará el nuevo gobernador, y lo haremos nosotros, y lo haremos en forma coordinada", dijo.