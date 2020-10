Pese a disculpa, sigue la polémica de Tatiana Clouthier

Luego de que la diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, se hiciera tendencia en redes sociales por un mensaje en el que se refirió al cáncer del triatleta y sobreviviente de esta enfermedad, Jesús Agustín Diez, el día martes, continúa la polémica.

"Parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos no decir tantas imprecisiones y adaptar las cosas a lo que crees que es. Puedo puntualizar tus verdades a medias desde ayer", escribió la legisladora de Morena ante el debate en la Cámara de Diputados de la extinción de los fideicomisos.

La expresión de la legisladora habría sido en respuesta al tuit de Jesús Agustín Diez (@dioj6416), quien escribió: "Tatiana no tiene dignidad, solo busca su beneficio personal".

La opinión de los usuarios en redes sociales se vio dividida ante el comentario de la diputada en días pasados y hasta hoy hay quien sigue cuestionando o atacando el mensaje.

"Hasta donde sé, Tatiana Clouthier nunca ha tenido cáncer. ¿Cómo puede saber qué se debe aprender cuando la gente tiene cáncer, si nunca lo ha padecido? Se me hace un ATAQUE MUY BAJO el de la tía en contra de Jesús Díaz", escribió un usuario de Twitter, a lo que la política respondió que tanto su madre como su esposo tuvieron la enfermedad mencionada.

Tras el comentario, la diputada federal contestó: "Mi madre y mi marido tuvieron"