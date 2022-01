Pese a los "ponchallantas" evitan pago de cuota en caseta en Ecatepec

Para no pagar la cuota de peaje en la caseta de Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense, los conductores ponen en peligro su vida y la de los trabajadores que se encuentran en las inmediaciones de esa infraestructura localizada en el municipio de Ecatepec.

Antes de implementar el sistema "ponchallantas" en las inmediaciones de la caseta, algunos conductores evitaban a toda costa pagar la cuota en el lugar, por lo que, sin importar el riesgo, realizaban hazañas sin importar que esto pudiera costar la vida de terceras personas.

En dos videos de días recientes grabados por las cámaras de la concesionaria se aprecia cómo el chofer de un vehículo particular compacto, color blanco, arrolla a uno de los empleados de la empresa cuando cruzaba por uno de los carriles.

En las imágenes se observa que uno de los choferes de una camioneta paga la cuota a la cajera y después se levanta la pluma para que pueda pasar, cuando avanza aparece otro automotor atrás en el momento que un empleado atraviesa ese punto y lo embiste, luego huye del lugar.

En otro video, se ve al chofer de un auto privado que se detiene frente a la pluma, se baja, mueve la pluma de la caseta para que pueda pasar sin pagar y en ese momento pasa un tráiler a toda velocidad a un costado del carril, para su fortuna lo puede eludir para que no lo atropelle, pero su auto es arrastrado por el tracto camión.

Este miércoles entró en funcionamiento el sistema "ponchallantas" en esa caseta de cobro de Las Américas para evitar que los conductores evadan el pago de la cuota, pues es uno de los puntos de la metrópoli donde más se incumple con esa disposición.