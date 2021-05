Pese a reducción de contagios "no podemos cantar victoria": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pese a la reducción del número de contagios y fallecimientos por Covid-19, "no se puede cantar victoria", por lo que anunció que se reforzará y se acelerará el Plan Nacional de Vacunación, que incluye la ampliación de brigadas y de centros de vacunación.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no hay problema de abasto de vacunas contra el coronavirus y se avanza de acuerdo al Plan propuesto.

"Afortunadamente van bien las cosas, todavía no se puede cantar victoria, pero ya es muy evidente de que está bajando el número de contagios y, los más impropiamente de todo, el número de fallecidos. Esto al mismo tiempo que se están llevando a cabo el Plan Nacional de Vacunación que está avanzando bastante bien, no tenemos problemas de abasto de vacunas, nos siguen llegando vacunas y vamos de acuerdo al Plan.

"Estamos decididos a imprimir todavía más actividad, aplicarnos más, por lo que se van a ampliar brigadas para vacunar a más personas lo más pronto posible, es decir, protegernos en estos momentos para prevenir cualquier situación hacia adelante".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que ayer lunes por la tarde se realizó una reunión con su gabinete de salud con este propósito "y se van reforzar brigadas, se van a establecer más centros de vacunación".

Informó que en este reforzamiento del Plan participarán todas las dependencias de gobierno vinculadas al sector salud, como el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Marina (Semar) "incluso hasta elementos de la Guardia Nacional (GN) que han estado ayudando, van a participar más en el Plan de Vacunación".