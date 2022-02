Pese a veda electoral, AMLO llama a votar en consulta de revocación

Pese a que este viernes inició la veda por la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población y a la oposición a participar en este ejercicio que se realizará el próximo domingo 10 de abril.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 23 Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal criticó que sus adversarios están en contra de las acciones de su gobierno, pero están llamando a no participar en la consulta.

Destacó que la consulta de revocación de mandato es el método pacifico para que se expresen aquellos que están en desacuerdo con su gobierno.

"Hay gente que está en desacuerdo con lo que estamos haciendo, nosotros los respetamos y afortunadamente pues tenemos la posibilidad de resolver esas diferencias, de manera pacífica, ordenada, legal con la consulta, que todos participemos a favor o en contra, yo no voy a estar diciendo ´voten por mi´, no, no, no, yo lo que quiero es que todos participen.

"A mí me interesa el proceso democrático, el que dejemos establecido este método democrático y que se convierta en un hábito y que cada tres años si no funcionan, consulta para que así el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos y espero que los conservadores, los fifís, o los que se creen fifís, porque tampoco son tan especiales, pero que llamen a votar", aseveró.

El reglamento señala que del 4 de febrero al 10 de abril se suspende la difusión de propaganda gubernamental, y solo el Instituto Nacional Electoral será la única autoridad que promoverá el ejercicio de revocación de mandato.