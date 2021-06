Pese a violencia en Aguililla, habrá instalación de casillas

A pesar de la violencia que viven poblaciones de Aguililla ante la pugna de dos grupos delictivos, los órganos electorales llevarán a cabo la instalación de casillas para la jornada electoral del próximo seis de junio.

Informes de los órganos electorales refieren que el material electoral para que los pobladores emitan su voto, ya fue enviado a ese municipio de la Tierra Caliente michoacana.

Sin embargo, en la localidad de "El Aguaje", donde ha habido desplazamiento de familias enteras que huyeron de la violencia, se determinó la no instalación de casillas.

Misma situación se prevé en las localidades de San José de Chila, La Nopalera y El Tepetate, en el municipio de Apatzingán.

También en la localidad de El Varaloso, municipio de Coalcomán, y en las localidades de Barranca Seca de Larios y Paso de Arrieros, en el municipio de Chinicuila, se dejarán de instalar casillas electorales.

Otros puntos donde la violencia impedirá el desarrollo de las elecciones serán las comunidades de Atacheo de Regalado y el Sauz de Magaña, pertenecientes a Zamora.

Otras 84 casillas también fueron dadas de baja luego de que los pobladores se negarán a participar en el proceso electoral.

En el municipio de Zitácuaro, las comunidades donde no habrá elecciones son: Crescencio Morales, Francisco Serrato, Carpinteros, Chimusda, El Tigre, Cuarta Manzana de Guadalupe, La Barranca, Donaciano Ojeda.

En tanto que en Charapan, los poblados de Ocumicho y San Felipe de Los Herreros, también optaron por la no participación en las elecciones.

En Cherán, municipio que se rige por un gobierno de usos y costumbres, también se suspendió la instalación de casillas en la cabecera y en las localidades de Casimiro Leco y Coztumbo.

Lo mismo ocurrirá en las localidades de Arantepacua, Sevina y Turícuaro, en el municipio de Nahuatzen.

En tanto que, en el municipio de Paracho, no habrá casillas para votar en las localidades de Aranza y Cherantzicurin.

En los municipios de Quiroga, Tingambato, Ziracuaretiro y Uruapan, se dieron de 25 casillas en las localidades de Santa Fe de la Laguna, Pichátaro, San Ángel Zurumucapio y Angahuan, respectivamente.

En total, son cerca de 94 las casillas que no serán instaladas en Michoacán por inseguridad o por el rechazo de los pueblos originarios.