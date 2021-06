PFF busca meter a la cárcel a quien hizo outsourcing ilegal

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) advirtió que están revisando casos de outsourcing ilegal que cometieron empresas antes de la reforma para meterlos a la cárcel, porque también representan un agravante.

"Los estamos investigando, lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría del Trabajo y se están empezando a judicializar los asuntos", sentenció el director general de Control Procedimental, Ricardo Andrés Cacho.

Durante su participación en el simposio virtual: "Reforma a la subcontratación laboral, análisis e implementación", organizado por Thomson Reuters, señaló que los despachos, los grupos, empresas que se dedican o se dedicaron a realizar, proponer o ejecutar actos de simulación y subcontratación que generen evasión fiscal, están siendo perseguidas por delincuencia organizada.

"Son grupos criminales organizados, estructurados, profesionalizados y sofisticados, para eso existe la ley de delincuencia organizada ya sean violentos o no, de cuello blanco o azul; el mensaje es para todos aquellos que pueden engañar con simulación, entran en este grupo y van a enfrentar la justicia respetando sus derechos y garantías e instancias, pero vamos a buscar hasta debajo de las piedras para encontrar a los responsables", aseguró.

Recordó que el outsourcing ilegal estaba prohibido desde antes de la reforma, ya que la simulación para evitar impuestos no se permite en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Expuso que como investigador de la PFF, puede identificar una simulación como uno de los normativos que se establecen en el artículo 108 del CFF y con base a eso se puede armar un caso de defraudación para que un juez dicte sentencia.

Destacó que el outsourcing simulado, ya sea en cualquiera de sus presentaciones como factureros y demás estrategias que tienen un engaño de por medio, han sido ilegales y seguirán siendo.? "Si encontramos casos previos a la entrada en vigor, previos a abril del 2021, en donde encontramos outsourcing y hay evasión fiscal, los vamos a perseguir penalmente", advirtió.

Garantizó que si hay empresas que tienen un esquema en donde realmente tenían contratada una especialización, una actividad honestamente especializada, no van a tener problema.

Solo tendrán que esperar a que se cumplan todos los requisitos de registro y se debe tener evidencia de que se está pagando los impuestos de los trabajadores y seguridad social, indicó.?"No le veo gran problema, lo complicado será para las empresas que estaban en la línea posiblemente haciéndolo mal", manifestó.

Afirmó que no se busca meter perversamente a la cárcel a la gente, sino justicia con "sangre y lágrimas", trabajando todos los días.