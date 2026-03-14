Pican ojo a Sheinbaum durante gira en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum sufrió un incidente menor a su llegada al municipio de Ixtlán del Río, luego de que accidentalmente le picaran el ojo izquierdo mientras saludaba a asistentes a un evento público dirigido a mujeres.

Detalles confirmados del incidente

El hecho ocurrió momentos antes del inicio de la actividad oficial, cuando la mandataria descendía de su vehículo y se acercó a las personas que la esperaban para darle la bienvenida.

Durante el saludo, una persona alcanzó accidentalmente su rostro, lo que provocó molestia inmediata en el ojo izquierdo.

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Reacción del equipo y continuidad de la visita

De acuerdo con testigos, el equipo de seguridad y logística reaccionó de manera inmediata para auxiliar a la presidenta, quien comenzó a lagrimear y presentó enrojecimiento visible en el ojo afectado.

Personal cercano le proporcionó papel higiénico para atender la irritación mientras continuaba su recorrido hacia el lugar del evento.

"Presidenta, ¿está bien?" Se le preguntó en medio del momento.

"Sí, sólo que me picaron el ojo", respondió la mandataria mientras continuaba saludando a los habitantes del municipio nayarita, sin detener sus actividades programadas.

Cabe mencionar que el episodio generó breves momentos de preocupación entre quienes se encontraban en el lugar; "sí lo tenía muy irritado", "(...) fue con una escultura que le querían dar", dijo alguno de los accidentes.

La visita a Ixtlán del Río forma parte de la gira de trabajo que la titular del Ejecutivo federal realiza por distintos municipios del país para supervisar programas sociales y sostener encuentros con mujeres.