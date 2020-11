Pide a gobernador de QR castigar a culpables de represión en protesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González de separar de su cargo a titulares de seguridad estatal y municipal en Cancún, luego de represión con armas de fuego a una manifestación contra los feminicidios, el lunes pasado.

No obstante, el presidente López Obrador insistió al mandatario que debe profundizarse en las investigaciones deslindar responsabilidades y castigar a los culpables.

"Me gustó la decisión del gobernador de Quintana Roo sobre la represión en Cancún, la destitución del jefe de Seguridad Pública y también la destitución del jefe de la Policía de Cancún, que se profundicen las investigaciones", dijo el Ejecutivo.

En su conferencia de prensa, el Palacio Nacional, el presidente de México destacó la manera en que actuó el gobernador González al no haber tolerancia, encubrimiento, complicidad.

"Me pareció bien, y que nunca más la represión que se garantice el derecho de manifestación, la única cosa es que no haya violencia, se puede protestar con el método de la no violencia que es muy eficaz, la vía pacífica da resultados, eso es lo que utilizó Gandhi, Luther King y Mandela, todos los gigantes de la lucha social, la no violencia", dijo el mandatario.

"No se necesita la fuerza bruta, se requiere tener la razón, argumentos y lucha por ideales y principios sin claudicar... y ahí no pueden hacer nada los autoritarios, se tienen que quedar con sus ansias represoras, libre manifestación de las ideas y para protestar en el país", señaló.