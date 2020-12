Pide AMLO a federalistas proponer Ley de Coordinación Fiscal en lugar de denuncias

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores de la Alianza Federalista a que en lugar de interponer denuncias presenten una iniciativa de reforma para modificarla la Ley de Coordinación Fiscal para que se les pueda entregar más presupuesto.

"Lo de las participaciones federales pues en vez de estar haciendo denuncias deben de estar presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal porque es así como se puede modificar la fórmula de entrega de recursos a los estados y municipios. Si no se hace de esa manera es pura demagogia, no es serio", dijo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no es necesario la creación de un bloque de gobernadores anti aliancistas, como lo propuso el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

"No creo que sea necesario, no me meto en estas cosas, soy respetuoso de la decisión que tomen los gobernadores, pero no creo que eso ayude, agruparse en bloques, más si el propósito es de tipo político electoral".

Reiteró que la Alianza Federalista es un agrupamiento creado por los gobernadores con fines político electorales.