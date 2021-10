Pide AMLO no adelantar conclusiones en caso Baby´ O

Pese a que en vísperas del cambio de gobierno en 79 municipios de Guerrero, los mensajes de grupos criminales para las nuevas autoridades fueron fuertes y claros como el incendió a la emblemática discoteca Baby´ O en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no se agravará la situación de violencia en la entidad.

En su conferencia de prensa mañanera de este viernes en las instalaciones de la 24 Zona Militar, López Obrador reconoció que existen problemas en seguridad, como enfrentamientos entre bandas, pero afirmó que en su gobierno no han surgido nuevos grupos criminales.

Sobre el incendio en la discoteca Baby´ O en Acapulco, el presidente López Obrador pidió esperar los resultados de la investigación, pues indicó que aún no hay pruebas de la presunta intervención del crimen organizado.

"Sí va a haber un cambio de gobierno, pero no consideramos que se vayan a agravar las cosas en Guerrero, ni en el país. Siguen habiendo, desgraciadamente, problemas, enfrentamientos, problemas entre bandas, todo esto que heredamos del periodo neoliberal.

"Les da mucho coraje a los conservadores cuando lo digo, pero esto viene de tiempo atrás. No han surgido bandas importantes, fuertes, influyentes, en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno. Las bandas más fuertes, más influyentes que compraban a las autoridades surgieron en los pasados gobiernos", aseguró.

El Presidente descartó que se incremente el número de elementos de las Fuerzas Armadas en Guerrero.

AMLO pide esperar resultados sobre la investigación del incendio en Baby´ O

El Presidente pidió esperar los resultados de la investigación sobre el incendio de Baby´ O, pues indicó que aún no hay pruebas de la presunta intervención del crimen organizado.

Acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el tema se trató en la reunión del gabinete de seguridad, y además mantiene comunicación con el gobernador priista Héctor Astudillo.

"Sí se analizó, pero hace falta más investigación, todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran despliegue publicitario sobre el caso porque resulta que se trata de una discoteca famosa a la que han asistido personalidades del mundo artístico", expresó el Presidente.

"Hasta yo fui cuando era futbolista", intervino el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

"Entonces por eso se ha generado mucha atención, tiene muchas expectativas. Es un incendio que no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de qué nunca lo extorsionaron. Sin embargo eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad, de no pago de piso, como coloquialmente se le llama extorsión, y hay que esperar.

"También se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 meses cerrada, por la pandemia; también llama la atención que el incendio ocurre no en la parte, principal, del frente, sino en la parte de atrás, y en la parte de enfrente es donde están las cámaras, no en la parte de atrás. Se le está pidiendo a los dueños que entreguen información y han demorado en entregar la información.

"En fin no hay todavía nada claro no se puede decir cuál es el móvil o qué fue lo que sucedió. Hay que esperarnos y es muy probable que se tenga información. Estamos en comunicación con el gobernador del estado ellos están haciendo también su trabajo de investigación, y una vez que se tenga el resultado de la investigación se va a dar a conocer", aseguró el Presidente.