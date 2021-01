Pide AMLO respetar derechos humanos de caravana migrante

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay un diálogo con gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos ante el avance de una caravana migrante hacia el vecino país del norte, por lo que llamó a que se respeten sus derechos humanos.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo confío en que el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden, una vez que asuma la presidencia de ese país, lleve a cabo una reforma en materia migratoria como lo prometió en su campaña presidencial.

"Estamos viendo este asunto en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y, también, hay comunicación con el gobierno de los Estados Unidos con los actuales funcionarios y con los que ya van a entrar al nuevo gobierno.

"Estamos haciendo propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes, esto en Honduras, en Guatemala, que se les atienda; para que no entren a ningún país por la fuerza. Que se les atienda y qué se les respeten sus derechos humanos", dijo.

El presidente López Obrador recordó que en su comunicación con el presidente electo Biden le planteó un programa de desarrollo en Centroamérica para que la gente no se vea obligada a emigrar.

"Él también es sensible a este planteamiento y estoy seguro que de esta manera, atendiendo a los que ya están los Estados Unidos, regularizando su situación migratoria y, al mismo tiempo, llevando a cabo un programa de desarrollo al bienestar de los pueblos de Centroamérica y de México se va a poder presentar una opción, una alternativa, ese es el camino y no creo que vaya a ser de otra forma, o sea, estoy optimista", dijo.