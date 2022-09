Pide Beatriz Paredes mantener alianza opositora "por sentido común"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- La senadora Beatriz Paredes hizo un llamado a las dirigencias del PAN y el PRD a no romper la alianza Va por México y actuar "con sentido común" para ser competitivos en los procesos electorales de 2023 y 2024.

En un video publicado en las redes sociales, la expresidenta del PRI aseguró que a través del diálogo se pueden superar los problemas y retome la posibilidad de la alianza.

"Fue significativo que se dijera que había una suspensión y no el término definitivo de la alianza. Esto abre un espacio de negociación, abre un espacio de acercamientos que sin duda redundarán en que nuevamente se construya el camino para participar en alianza, en primer lugar por sentido común. Todos los partidos que están en la oposición saben que se potencian y tienen posibilidades competitivas si actúan unidos y participan unidos", expresó.

Beatriz Paredes, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, afirmó que las alianzas en México nunca se han dado con tanta anticipación y muchas veces no se han dado de manera formal.

Recordó que "la alianza más relevante, que fue la que se dio en 1988, se desgranó incluso en el curso ya de la campaña presidencial. Los candidatos empezaron como candidatos de sus banderías políticas de sus partidos y en el curso de la campaña, muy cerca ya de la elección, fue cuando se construyó la posibilidad de un frente unido".

Reconoció que es grave y preocupante que se haya suspendido la alianza opositora con el PRI, pero subrayó que "la historia política de México nos ha enseñado que decisiones estratégicas a veces se dan en medio de contextos específicos, y sin duda las elecciones estatales del próximo año marcan contextos específicos y sin duda la realidad electoral de 2024 llevará a que con razonamientos, con elementos de convergencia, con capacidad crítica y autocrítica se pueda construir la alianza que requerimos para competir en 2024".