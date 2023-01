Pide Córdova confiar en la robustez del INE ante elección del Edomex

A-AA+

TOLUCA, Méx., enero 19 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova reconoció que hay condiciones de polarización en el Estado de México, aunque lo peligroso es que se "aderece" con un alto grado de intolerancia, por ser este un valor antidemocrático.

En entrevista, "hacemos un llamado a desterrar de este ambiente naturalmente confrontado el fenómeno de la intolerancia. Cuando a la polarización se le suma se tiene un delicado contexto, en el cual se puede llegar incluso al extremo de desbordar el marco institucional e incluso poner en riesgo la paz pública".

Sobre el número de quejas que ha recibido el órgano electoral a partir del arranque del proceso electoral en la entidad mexiquense, indicó que no son más de 10 y destaca la promoción indebida, de promoción, de intervención de funcionarios públicos. Aclaró que aunque hay una nueva ley de comunicación social, no aplica para entidad, pues no se publicaron las reformas con antelación al inicio del proceso, "aprovechamos para hacer llamado a servidores públicos de todos los niveles para que jueguen conforme a la ley".

El consejero electoral calificó como normal que la elección mexiquense sea vista como importante junto con la de Coahuila, por ser la antesala de las elecciones presidenciales del 2024.

"Lo que tenemos claro es que la pluralidad política de nuestro país hace que todas las elecciones sean prácticamente competidas, ello sin pretender hacer futurismos, pues lo demuestra la intensidad con la que arrancan precampañas".

Dio a conocer que seguramente -como parte de la competencia- habrá gran legitimidad, pues hay quejas y denuncias que así lo demuestran que han llegado a los distritos órganos electorales.

"Lo importante es resaltar la fortaleza institucional de un sistema que nos ha garantizado en estos nueve años, el periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática más larga en la historia del país. Gracias al sistema electoral desaparecieron los conflictos poselectorales. Eso sí, tenemos una gran legitimidad, pero ahí están los cauces institucionales".

Pidió confiar en la robustez del órgano electoral, más allá de las disputas de los partidos, pues tienen el derecho de jugar conforme a las reglas.

Aclaró que los órganos electorales surgen de reglas que forman parte del marco jurídico, aunque desde hace una década se han garantizado condiciones democráticas, "cada elección para quienes conforman el órgano electoral es un desafío".