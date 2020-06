Pide Córdova no usar la pandemia para debilitar la democracia

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la pandemia de Covid-19 no debe ser pretexto para debilitar a los organismos autónomos y aseguró que de forma "irresponsable" hay quien pretende señalar a las instituciones electorales como parte de la contienda.

La pandemia, aseveró, es una situación de emergencia que "no debe ser pretexto para vulnerar a la democracia, ni para mermar la división de poderes ni debilitar a los organismos constitucionales autónomos. Menos aún para confundir a las autoridades electorales con actores o posturas políticas, como irresponsablemente está tratando de hacerse" acusó.

Por el contrario, en las democracias, las situaciones de emergencia "deben enfrentarse con contrapesos" y valores de la democracia, sostuvo. Uno de ellos es la transparencia y en el INE son públicos su estructura y salarios, expuso en mensaje de video publicado en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Córdova se da unos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en sus discursos que el INE como un organismo que cuesta mucho y es el más caro del mundo.

"Me gustaría que se presentara el organigrama del INE, el organismo más caro del mundo para organizar elecciones", dijo el mandatario la semana pasada al hablar de que le promoverá la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y también organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Fue ahí donde mencionó de nuevo el alto costo de la burocracia del INE.

En su mensaje de hoy Córdova indicó que las emergencias se enfrentan con contrapesos y valores de la democracia como la transparencia.

"Toda la estructura orgánica, sueldos y salarios de todos los que laboramos en el INE es información pública, siempre lo ha sido".

"El INE no le teme a la rendición de cuentas, todo lo contrario...actúa con base en los principios rectores", entre ellos la legalidad, certeza, transparencia, objetividad y máxima publicidad mencionó.

En 2021 volveremos a realizar elecciones en donde se respete la opinión de la ciudadanía, garantizó.