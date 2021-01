Pide "El Bronco" se le permita su propia estrategia de vacunación

MONTERREY, NL. (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió que el gobierno federal les permita su propia estrategia de vacunación pues, afirmó, la que ha seguido la Federación es de ocurrencias.



En ese sentido, criticó que en las brigadas de inmunización estén los servidores de la Nación y demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que utilice al Ejército para lo que es, "para cuidarnos y no para andar vacunando".

En rueda de prensa posterior a la ceremonia de Toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera del general, Andrés Valencia Valencia, como nuevo comandante de la Séptima Zona Militar, en sustitución del general Carlos César Gómez López, "El Bronco" señaló que en la visita que el presidente López Obrador realizará el viernes a Nuevo León para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, tratará de convencerlo "que nos deje hacer un plan local que no le vamos a pedir dinero a la Federación".

Señaló el mandatario estatal, "si seguimos la estrategia nacional nos iría muy mal, porque están tratando de reclutar a gente que no sabe, y no podemos poner en riesgo la salud de nadie", en cambio, afirmó, "Nuevo León tiene más de 600 centros de salud y hemos hecho vacunaciones extraordinarias, somos un ejemplo en eso, tenemos más de 15 mil voluntarias de la salud, que trabajan en cada comunidad, y conocen perfectamente el estado de salud de la gente".

En ese sentido, expresó, "la vacunación no es una ocurrencia, es un riesgo también, porque no sabemos la reacción que pudieran tener las personas, y en los centros de salud tenemos todo para atender a las personas y en cada comunidad, cada barrio, cada colonia hay un centro de salud y la gente sabe a dónde ir".

Por lo anterior, insistió "El Bronco", el próximo viernes cuando el presidente venga a Nuevo León a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y a un evento de supervisión de programas sociales, tratará de convencerlo para que autorice al estado la compra masiva de vacunas, pues la mayoría empresarios están dispuestos a pagar las que necesiten sus trabajadores y familiares y no batallaría con el aval del Congreso para destinar los recursos necesarios para quienes no tienen posibilidades de pagar por la inmunización.

Expresó que, a través del secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, ya han tenido contacto con los laboratorios AstraZeneca, y con los rusos, aunque admitió que la vacuna "vendida así es un poco más cara, con los gobiernos nacionales hay un precio establecido porque así se generó, pero no podemos esperar", al calendario de vacunación señalado por la Federación.

Pero no obstante que el biológico les costaría más caro, "El Bronco" justificó la erogación pues comentó, "Nuevo León produce mucho más de lo que nos costaría, si vacunamos de manera masiva abrimos todo, los centros comerciales, los restaurantes, los casinos, la actividad volvería de manera contundente a Nuevo León", y se podría reactivar la economía del estado a mediados de 2021 y no hasta finales de año.

"El doctor De la O está viendo eso, hay gente que ya tiene el ofrecimiento de venderla comercialmente (la vacuna), la verdad es que no hay nada acordado, pero compraremos todo lo que se necesite", dijo el gobernador.

Al señalar que los contagios de covid-19 no se disminuyen por decreto, y tampoco se puede mantener a la gente en su casa por más tiempo, El Bronco reiteró que por eso está en contra de la estrategia federal de vacunación, ya que Nuevo León es poderoso, y requiere adquirir cuanto antes la vacuna "a lo que cueste".

"Yo estoy dispuesto a que todo el recurso que tiene el gobierno lo destinemos a la vacuna, pero necesitamos que el presidente abra su criterio y utilice al Ejército para lo que es, que es para cuidarnos y no para andar vacunando", comentó Rodríguez Calderón.

Ante una pregunta en el sentido de si no se habrá dado esta estrategia federal por una cuestión de rentabilidad electoral, señaló "El Bronco", "yo no quiero meterme en ese lío electoral, el que utilice la pandemia políticamente es un asesino, un criminal, nosotros no queremos hacer eso, espero que a nadie le dé tentación de hacerlo, yo no sé qué tienen que hacer los servidores de la nación en esto, si los quiso meter en esto para vacunarlos y que hagan grilla, entonces el presidente está mal o quien le haya dicho eso".

Rodríguez Calderón admitió que Nuevo León vive un estado crítico por la pandemia, con una ocupación hospitalaria de 80, 81 por ciento, de ahí que se contempla instalar un hospital móvil para pacientes covid. Por ello, advirtió, si la gente no hace caso de quedarse en casa, y no hacer fiestas o reuniones, los cierres de establecimientos que hoy son los domingos incluirán también los sábados.

"Parar el virus no es mágico. No te vas a morir por un día que no comas, yo me puedo quedar sin comer en un día si es mi sobrevivencia. ¡Carajo un día sin barbacoa, no jodan, un día sin menudo, no frieguen, un día sin tortillas, no comas tortillas, o ¿prefieres morirte o que tu familiar se muera?", concluyó "El Bronco".