Pide Inai reforzar protección de datos personales en redes sociales

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, las actividades en línea se intensificaron, siendo el uso de las redes sociales uno de los principales mecanismos de comunicación.

Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) destacó la necesidad de que la sociedad conozca información sobre la forma en que pueden proteger los datos personales que publican o comparten en estos medios con el propósito de prevenir riesgos de seguridad.

De acuerdo con el instituto, las actividades que pueden generar algún tipo de riesgo, se encuentran: Publicar la ubicación en tiempo real en redes sociales; así como compartir fotografías o videos de viajes y dar a conocer el domicilio particular, ya que, a través de esta información, se abre la posibilidad de que los delincuentes localicen a los usuarios, planeen y ejecuten robos a casa habitación, entre otros.

Por otro lado el Inai, considera que las medidas para la protección de datos personales, los cuales son el principal insumo de las redes sociales, deben reforzarse para evitar riesgos como la usurpación de identidad, el secuestro, la extorsión, el phishing, el sexting, entre otros, y por ello, recomienda las siguientes medidas:

Evite agregar o contactar a usuarios desconocidos o con los que no se tenga relación alguna; cerciorarse de cerrar adecuadamente la sesión al acceder a las redes sociales desde cibercafés y computadoras públicas o compartidas.

También, generar contraseñas seguras, es decir, que contengan variedad de caracteres, combinando letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación y números, asimismo, es necesario configurar adecuadamente los niveles de seguridad de las cuentas de las redes sociales y procurar no hacer transacciones comerciales en redes sociales o en sitios web que se desprendan de éstas.

Además de difundir de manera controlada, consciente y responsable información personal, ya que una vez cargada a una plataforma, será pública y de fácil acceso, para finalizar, recomienda fomentar en el entorno familiar y social el uso responsable de datos personales en las redes sociales y/o al navegar en internet.

El Inai también puso a disposición de la población la Guía para la Configuración de Privacidad en Redes Sociales, un documento orientador para conocer acciones y herramientas que ayudarán a tener cuentas y perfiles más seguros.

Cualquier duda para proteger tus datos personales en redes sociales puede ser atendida a través del Teléfono: INAI (800 835 4324).

De acuerdo con el Informe Global de estadísticas digitales "Digital Report Octubre 2020", elaborado por Hootsuite y We Are Social, más de 4 mil millones de personas en todo el mundo utilizan las redes sociales cada mes y un promedio de casi 2 millones de nuevos usuarios se unen a ellas todos los días.

Asimismo, el Estudio sobre los "Hábitos de los Usuarios de Internet en México de 2019", de la Asociación de Internet MX, revela que, en promedio, los usuarios poseen cinco redes sociales, de las cuales Facebook es la principal, seguida de WhatsApp, Youtube, Instagram y Twitter; plataformas en las que es común compartir información personal.