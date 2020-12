Pide López Obrador a INE seguir informando a ciudadanos

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una "tutela preventiva" como medida cautelar contra el presidente para instarlo a no hacer declaraciones de temas electorales.

El Presidente señaló que quisieran que fuera como antes donde se guardaba silencio y no hubiera posibilidad de réplica.

Señaló "que a las pruebas" se remite cuando consejeros y ex consejeros electorales dicen que no conoce los límites del poder o es autoritario.

"Que hablen los hechos, acabamos de firmar un acuerdo con los sector empresarial, y obrero, porque en todos los casos se busca el diálogo y el acuerdo, si lo nuestra fuese una actitud autoritaria, ya enviamos la iniciativa y los legisladores tendrían que analizarla y en su caso aprobarla, sin escuchar a nadie, sin diálogo, eso sería una actitud autoritaria o insensible, pero no actuamos así, nada porro la fuerza".

Señaló que la molestia de esos "intelectuales orgánicos porque se está llevando a cabo una transformación y ellos convalidaron al régimen de corrupción, injusticias y privilegios, que predominó cerca de 40 años. Se dedicaron a aplaudir entonces ya es distinto y por eso esta inconformidad".