Pide López Obrador a morenistas no dejarse manipular

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a los militantes de Morena no dejarse manipular en el proceso para elegir a la nueva dirigencia del partido, luego de reportes sobre dicha práctica en las asambleas distritales que se realizaron en diferentes puntos del país.

De cara al Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre, pidió que los ciudadanos "no se dejen manipular, que actúen como buenos ciudadanos" y dijo que el que manipula voluntades "no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación".

En su conferencia de prensa matutina, celebró "la politización que hay en nuestro pueblo", porque "si no fuera así, yo estaría en el piso, los conservadores no se resignan, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y otro también, pero la gente nos apoya y por eso nos mantenemos".