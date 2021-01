Pide López Obrador denunciar a "gandallas" que brinquen fila en vacunación

Ante el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a denunciar a los "gandallas" y abusivos que se brinquen la fila para ser vacunados antes del tiempo que les corresponda.

En Palacio Nacional, señaló que se busca que este plan se lleve a cabo de manera ordenada y que no se comentan abusos.

"Lo que queremos es que sea todo ordenado para que no se comentan abusos, ya ven que pueden estar queriendo decir: 'Nosotros somos brigadas y traemos vacunas', y que sea una falsedad y que pidan cooperación y empiecen las extorsiones, o: 'Yo te ayudo para que te vacunen, yo tengo una muy buena palanca, conozco al hermano de la tía y a la sobrina, el hijo del funcionario equis y así te vamos a vacunar'".

Y agregó: "Entonces, por eso, orden, y ya está muy claro, y que nos va a ayudar todos, todos, todos, todos tienen que ayudar y al abusivo, voy a decir, es una palabra muy fea, pero es bastante entendible, al 'gandalla', acusarlo".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador indicó que las 10 mil brigadas que habrá para la vacunación inician con 10 miembros cada una y se buscarán a dos voluntarios para cada una de ellas.

"Se acordó que la misma brigada los va a ir aceptando, pueden ser dos o pueden ser más, pero que sea de manera ordenada".

Indicó que mañana jueves, en Palacio Nacional se informará la forma en que voluntarios se puedan unir a estas 10 mil brigadas.

"Hablaba yo de que hay muchos estudiantes de escuelas de medicina, de escuelas de enfermería, también de asociaciones, de clubes, hay grupos de voluntarias, hay mucha gente que quiere ayudar. Ayer hablaba yo con una persona y me decía que cómo le hacía precisamente, porque sí quería ayudar en la vacunación", dijo.