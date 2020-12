Pide López Obrador investigar contratos otorgados a su prima

Ciudad de México.- Al asegurar que en su gobierno no hay influyentismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue la asignación de contratos de Pemex a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del Titular del Ejecutivo, caso que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola.

Loret de Mola, a través del portal Latinus, reveló que la familiar del Presidente ha ganado contratos con Petróleos Mexicanos que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario señaló que no tiene conocimiento del tema con exactitud, pero aseguró que si un familiar suyo realiza algo "indebido" deberá ser juzgado sin importar el parentesco.

"Pues no [sabía] con exactitud, pero hoy [ayer] se va a informar, seguramente [lo hará] el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales.

En tanto, políticos de oposición, es decir del PAN y del PRD, cuestionaron el combate a la corrupción en la actual administración federal.

Primero el líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, preguntó: "¿Y el combate a la corrupción, Presidente? O cuando es de sus cercanos, mejor no hablamos", lanzó a través de un mensaje en su red social de Twitter.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que desista de los contratos que han obtenido sus familiares, o de lo contrario buscarán fincarle responsabilidades administrativas y penales, de acuerdo al Código Penal y a lo que mandata el Sistema Nacional Anticorrupción.