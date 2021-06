Pide Mario Delgado a diputados dialogar con oposición para tener mayoría calificada

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a las diputadas y diputados electos de su partido, PT y Partido Verde (PVEM), ser una mayoría "dialogante" con la oposición, pues será necesario para aprobar las reformas constitucionales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ustedes deben ser la mayoría dialogante, consolidar nuestras posturas en el debate político de todas y cada una de las reformas, y ser también mayoría dialogante con nuestros adversarios, tendremos que construir mayorías calificadas en el caso de reformas constitucionales. Habrá que hacer mucho trabajo político, mucho diálogo con los demás", declaró en lo que fue el primer encuentro entre los legisladores electos y las dirigencias nacionales de los tres partidos.

Delgado Carrillo, recordó que hay tres prioridades para el partido en el poder: La reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) "para poner a las instituciones electorales a la altura, al momento que vive nuestro país, del deseo de México de vivir en una auténtica democracia"; la reforma a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) "para fortalecer nuestra soberanía energética, no podemos pensar en nuestro país hacia futuro sino consolidamos nuestra soberanía energética, estos excesos que cometieron los neoliberales"; y finalmente, la integración de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, "porque tenemos que seguir consolidando la paz, dando al gobierno los instrumentos y las instituciones para seguir consolidando la paz en nuestro país".

Delgado Carrillo sostuvo que las convicciones de Morena, el PT y el PVEM son las mismas, por lo que "no debe por qué haber fricciones en nuestro día a día".

"Debemos actuar en unidad y como un solo grupo parlamentario, porque tenemos y compartimos un solo objetivo", indicó, desde un hotel ubicado al centro de la Ciudad de México.

En respuesta, los líderes nacionales del PT, Alberto Anaya, y del Partido Verde, Karen Castrejón, aseguraron que seguirán siendo aliados de la Cuarta Transformación.

"Queremos decirlo desde ahorita, en la próxima legislatura el Partido del Trabajo será aliado para brindar todo nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro partido se la sigue jugando con el partido de Andrés Manuel López Obrador y con la cuarta transformación", declaró el petista.

En tanto que Castrejón sostuvo que respetarán la alianza.

"Que no quede ninguna duda, el partido Verde es y será aliado del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos para seguir construyendo la cuarta transformación de México, con justicia social, pero sobre todo con sostenibilidad", concluyó.