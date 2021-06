Pide Mario Delgado a diputados locales "apoyar con todo" iniciativas de AMLO

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a las y los diputados electos de su partido en los distintos congresos locales del país "apoyar con todo" las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador."Son parte de un proyecto de transformación nacional, la derecha va a tratar de acorralarnos, pero tenemos que ir con todo y apoyar las iniciativas de nuestro presidente", solicitó en un encuentro que sostuvo en la Ciudad de México.

Delgado Carrillo también les exigió combatir la corrupción y no dejar impunes casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"El gobernador de Tamaulipas está usando al congreso local, que ya perdió toda legitimidad, para protegerlo, eso es lo que tenemos que corregir, eso es lo que vamos a cambiar en Tamaulipas y en el resto de las entidades. Lo mismo en Michoacán, donde hay una tremenda corrupción, y el gobernador en complicidad con la delincuencia organizada amedrentó a la población y él personalmente amenazó a nuestros candidatos. Tenemos que ser eficaces en la lucha contra la corrupción", aseveró.

Espionaje a periodistas "es de otro régimen"

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el espionaje a periodistas es de otros regímenes, no del gobierno en turno.

Al término de un encuentro que sostuvo con diputados locales, dijo a EL UNIVERSAL que en esta administración esa práctica no existe, pues "tenemos un gobierno de convicciones".

"Aquí no hay espionaje eso se dio en otro régimen, ahora vivimos una época de libertades, tenemos un gobierno de convicciones", declaró.

Pidió además la presentación de pruebas de quienes acusan al gobierno de espionaje, lo que permitiría abrir una investigación.

"Ya lo anunció hoy el Presidente de la República, si se debe investigar hay que hacerlo pero con pruebas, tenemos un gobierno de convicciones", concluyó.