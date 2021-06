Pide Morena a Silvano Aureoles presentar "pruebas" ante Fiscalías

El dirigente de Morena en Michoacán, Raúl Morón aseguró que no hubo como tal una intervención "directa o plena" del narcotráfico en las elecciones en ese estado y dijo que si el gobernador Silvano Aureoles tiene pruebas contra alguno de los candidatos, que las presente ante las fiscalías y deje de estar ensuciando la elección y manchando al próximo gobierno.

"Hay cosas que se dicen en los municipios que colindan con Jalisco, hubo algunos incidentes que nos comentaron los compañeros, pero una intervención directa, plena que nosotros tuviéramos elementos, ya la hubiéramos denunciado, por lo que son temerarios los dichos del gobernador", apuntó.

En rueda de prensa, expuso que "no se vale decir que Morena es un narco partido y que el próximo será un narco gobierno" porque "conocemos al gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla y a los dirigentes y ninguno tiene vínculos con estos poderes fácticos en Michoacán".

Cuestionado sobre si metería las manos al fuego por todos los candidatos de Morena que ganaron las elecciones en Michoacán el pasado 6 de junio, apuntó "no tenemos dudas de los compañeros, pero si alguien tiene algún asunto, seguramente tendrá que enfrentar la consecuencia de sus actos".

"Si Silvano Aureoles tiene elementos que vinculen a candidatos de Morena en Michoacán con el crimen organizado, yo creo que hay instancias a las que tendría que acudir para hacer está denuncia", dijo en un restaurante de la Ciudad de México.

Dijo que es un asunto de responsabilidad, tendría que acudir a las fiscalías para presentar las denuncias para que se abran carpetas de investigación en contra de quien él dice tiene vínculos con el crimen organizado.

"No se vale ensuciar una elección sólo porque no fueron ellos los que ganaron la elección. Es una falta de respeto al estado de Michoacán. Lo que ha dicho debe comprobarlo. El está curándose en salud. El ha dicho me van a meter a la cárcel. El tiene tres años confrontando al gobierno de la república. No sabemos porque está confrontación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo el ex senador.

Aseguró que Morena no tiene elementos aun para presentar una denuncia contra Silvano Aureoles, cuando lo tengamos haremos la denuncia.

"En este momento como dirigente no tengo elementos para denunciar al gobernador".

Dijo que el PRI, PAN e incluso su partido, el PRD, no han acompañado al gobernador Silvano Aureoles en estas denuncias mediáticas.

"Él está muy preocupado ahora por Michoacán que ya está a unos días de retirarse de la responsabilidad. Yo creo que tenía que preocuparse antes por las michoacanas y michoacanos".